Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада стремятся заблокировать России доступ к международным морским маршрутам.

По словам Патрушева, неонацисты хотят закрыть Балтийское море и перекрыть доступ в Черном море, а также планируют мероприятия в Арктике, в частности, в Баренцевом море.

Патрушев подчеркнул, что Россия осознает эти угрозы и противостоит им.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны Запада стремятся заблокировать России доступ к международным морским маршрутам, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Нужно посмотреть чуть шире, так как это неонацисты, которые стоят во главе Запада и ведут войну против России ... И, конечно, их задача – нас ликвидировать. Они шире на это все смотрят, так как они хотят нас оторвать от международных морских маршрутов", - подчеркнул Патрушев в интервью ИС "Вести"

По его словам, неонацисты хотят закрыть Балтийское море, а также хотят перекрыть доступ в Черном море.

« "Помимо этого, они планируют мероприятия в Арктике, в частности, в первую очередь, в Баренцевом море, где наши базы находятся и так далее. Мы это все знаем и, безусловно, противостоим", - отметил он.

Патрушев подчеркнул, что Россия осознает эти угрозы и им противостоит, при этом утверждения о неготовности РФ к сотрудничеству с другими странами он назвал ложью.

В подтверждение своих слов Патрушев напомнил о предложении 2002 года объединить усилия спецслужб разных государств в борьбе с ключевыми угрозами — терроризмом, наркотрафиком, пиратством, проблемами в сфере кибербезопасности.

"В 2002 году я предложил всем спецслужбам объединить усилия в борьбе с основными угрозами, будь то терроризм, борьба с наркотрафиком, борьба с пиратством, с кибербезопасностью и так далее", - сказал он.

Патрушев напомнил, что тогда в Санкт‑Петербурге прошла международная встреча, в которой приняли участие представители 38 государств, преимущественно европейских.

"И мы говорили о том, как ликвидировать эти угрозы, и мы им предлагали варианты", - добавил он.

По словам Патрушева, Россия предлагала проводить совещания по очереди: один год в России, другой — в какой‑либо другой стране.