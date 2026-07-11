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Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.07.2026
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02:50 11.07.2026
Запад хочет заблокировать Россию в Балтийском море, заявил Патрушев

Патрушев: Запад хочет изолировать Россию от международных морских маршрутов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что страны Запада стремятся заблокировать России доступ к международным морским маршрутам.
  • По словам Патрушева, неонацисты хотят закрыть Балтийское море и перекрыть доступ в Черном море, а также планируют мероприятия в Арктике, в частности, в Баренцевом море.
  • Патрушев подчеркнул, что Россия осознает эти угрозы и противостоит им.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны Запада стремятся заблокировать России доступ к международным морским маршрутам, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Нужно посмотреть чуть шире, так как это неонацисты, которые стоят во главе Запада и ведут войну против России... И, конечно, их задача – нас ликвидировать. Они шире на это все смотрят, так как они хотят нас оторвать от международных морских маршрутов", - подчеркнул Патрушев в интервью ИС "Вести".
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По его словам, неонацисты хотят закрыть Балтийское море, а также хотят перекрыть доступ в Черном море.
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"Помимо этого, они планируют мероприятия в Арктике, в частности, в первую очередь, в Баренцевом море, где наши базы находятся и так далее. Мы это все знаем и, безусловно, противостоим", - отметил он.
Патрушев подчеркнул, что Россия осознает эти угрозы и им противостоит, при этом утверждения о неготовности РФ к сотрудничеству с другими странами он назвал ложью.
В подтверждение своих слов Патрушев напомнил о предложении 2002 года объединить усилия спецслужб разных государств в борьбе с ключевыми угрозами — терроризмом, наркотрафиком, пиратством, проблемами в сфере кибербезопасности.
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"В 2002 году я предложил всем спецслужбам объединить усилия в борьбе с основными угрозами, будь то терроризм, борьба с наркотрафиком, борьба с пиратством, с кибербезопасностью и так далее", - сказал он.
Патрушев напомнил, что тогда в Санкт‑Петербурге прошла международная встреча, в которой приняли участие представители 38 государств, преимущественно европейских.
"И мы говорили о том, как ликвидировать эти угрозы, и мы им предлагали варианты", - добавил он.
По словам Патрушева, Россия предлагала проводить совещания по очереди: один год в России, другой — в какой‑либо другой стране.
"Но с той стороны никто не захотел брать эти совещания на себя. При этом к нам в Россию начали приезжать и делали это с удовольствием", — отметил Патрушев.
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