Без военно-морского флота не будет и России, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ Николай Патрушев заявил о критической необходимости развития собственного военно-морского и торгового флотов для обеспечения безопасности и устойчивости российской экономики.

Патрушев отметил, что западные государства пытаются отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как «теневого» являются инструментами экономического давления.

Помощник президента РФ подчеркнул, что Россия обладает необходимыми компетенциями для самостоятельного развития судостроительной отрасли и придает особое значение развитию мощностей для транспортировки сжиженного природного газа.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о критической необходимости развития собственного военно-морского и торгового флотов для обеспечения безопасности и устойчивости российской экономики, отметив, что без военно-морского флота не будет и России.

"Если у нас не будет военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России . Совершенно четко. Нас экономически задушат, поэтому нам нужен и сильный торговый флот", - сказал Патрушев в интервью ИС "Вести"

В контексте обсуждения экономической блокады Патрушев заявил, что западные государства пытаются отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как "теневого" являются инструментами экономического давления.

"Санкции вводят, "теневой флот" обозначают, ну все что угодно, только чтобы наша торговля не осуществлялась, ведь основная в мире торговля идет не по суше, идет все по воде, по морям, по океанам, поэтому мы обязаны иметь свой флот", - подчеркнул он.

Патрушев отметил, что состояние отечественных судостроительных предприятий требует серьезной доработки. "Сказать, что все наши предприятия находятся в хорошем состоянии, я не могу. Их надо приводить в хорошее состояние", - рассказал он.

По мнению Патрушева, Россия обладает всеми необходимыми компетенциями для самостоятельного развития отрасли.

"Мы все умеем, мы можем и построить, и спроектировать, и так далее - только нужно верить в свои силы, верить и делать", - заявил он.

В подтверждение помощник президента России напомнил о вкладе российских специалистов в становление китайского судостроения. "Китайцы учились у нас в кораблестроительном институте, мы их научили", - добавил он.

Особое значение Патрушев придает развитию мощностей для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который "России нужно перевозить, так как мы это производим".