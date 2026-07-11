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Без военно-морского флота не будет и России, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.07.2026
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01:58 11.07.2026 (обновлено: 07:10 11.07.2026)
Без военно-морского флота не будет и России, заявил Патрушев

Патрушев: без ВМФ не будет России, но нужен и сильный торговый флот

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев заявил о критической необходимости развития собственного военно-морского и торгового флотов для обеспечения безопасности и устойчивости российской экономики.
  • Патрушев отметил, что западные государства пытаются отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как «теневого» являются инструментами экономического давления.
  • Помощник президента РФ подчеркнул, что Россия обладает необходимыми компетенциями для самостоятельного развития судостроительной отрасли и придает особое значение развитию мощностей для транспортировки сжиженного природного газа.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о критической необходимости развития собственного военно-морского и торгового флотов для обеспечения безопасности и устойчивости российской экономики, отметив, что без военно-морского флота не будет и России.
"Если у нас не будет военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Совершенно четко. Нас экономически задушат, поэтому нам нужен и сильный торговый флот", - сказал Патрушев в интервью ИС "Вести".
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В контексте обсуждения экономической блокады Патрушев заявил, что западные государства пытаются отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как "теневого" являются инструментами экономического давления.
"Санкции вводят, "теневой флот" обозначают, ну все что угодно, только чтобы наша торговля не осуществлялась, ведь основная в мире торговля идет не по суше, идет все по воде, по морям, по океанам, поэтому мы обязаны иметь свой флот", - подчеркнул он.
Патрушев отметил, что состояние отечественных судостроительных предприятий требует серьезной доработки. "Сказать, что все наши предприятия находятся в хорошем состоянии, я не могу. Их надо приводить в хорошее состояние", - рассказал он.
По мнению Патрушева, Россия обладает всеми необходимыми компетенциями для самостоятельного развития отрасли.
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"Мы все умеем, мы можем и построить, и спроектировать, и так далее - только нужно верить в свои силы, верить и делать", - заявил он.
В подтверждение помощник президента России напомнил о вкладе российских специалистов в становление китайского судостроения. "Китайцы учились у нас в кораблестроительном институте, мы их научили", - добавил он.
Особое значение Патрушев придает развитию мощностей для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который "России нужно перевозить, так как мы это производим".
Говоря о долгосрочной перспективе (20-30 лет), Патрушев подчеркнул, что ставка на самостоятельность в конечном счете станет основой для равноправного международного сотрудничества.
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БезопасностьРоссияНиколай ПатрушевВМФ РФ
 
 
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