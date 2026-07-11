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Пловец-экстремал рассказал, как не утонуть в море при панике - РИА Новости, 11.07.2026
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22:04 11.07.2026
Пловец-экстремал рассказал, как не утонуть в море при панике

Пловец Спиридонов назвал самый неординарный метод борьбы с паникой в воде

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкОтдыхающие на море
Отдыхающие на море - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Отдыхающие на море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пловец-экстремал Андрей Спиридонов рассказал о методе борьбы с паникой, а именно резком укусе собственного пальца или языка.
  • В ответ на резкую боль организм выбрасывает порцию гормонов, которые на несколько секунд притупляют страх и возвращают ясность мышления.
  • Главное правило — сохранять спокойствие, перевернуться на спину для восстановления дыхания и не поддаваться панике, которая приводит к хаотичным движениям и потере сил.
БАКУ, 11 июл - РИА Новости. Самый неординарный, но научно обоснованный метод борьбы с паникой в ситуации, когда человек начинает тонуть, – это резкий укус собственного пальца или языка, рассказал в беседе с РИА Новости пловец-экстремал русского происхождения Андрей Спиридонов из Азербайджана на фоне гибели людей в Каспийском море.
В Азербайджане только за первые недели купального сезона в Каспии утонуло 12 человек.
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"Самый неординарный, но научно обоснованный метод борьбы с лавинообразной паникой в воде - это "водолазный рефлекс" в сочетании с контролируемой сильной болью. Если вы чувствуете, что окончательно теряете контроль, резко укусите собственный палец или язык. Это срабатывает стопроцентно", - подчеркнул специалист.
Он пояснил, что в ответ на резкую боль организм выбрасывает порцию гормонов, которые на несколько секунд притупляют страх и возвращают ясность мышления.
"Кусать нужно сильно, до резкой боли, но не до глубокой раны", - добавил Спиридонов.
Пловец-экстремал сказал, что часто люди начинают тонуть, потому что попадают в сильное отжимное течение (обратный поток от берега в море), что нередко встречается на Каспии.
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"Если вы уже столкнулись с этой проблемой, то никогда не плывите прямо к берегу против течения. Вы выбьетесь из сил и утонете. Плывите параллельно берегу, чтобы выйти из узкого коридора течения", - отметил собеседник агентства.
По его словам, если человек начал тонуть в море, главное правило – сохранять спокойствие и перевернуться на спину, чтобы восстановить дыхание. Паника заставляет человека совершать хаотичные движения, из-за которых он быстрее уходит под воду и теряет силы.
"Наберите в легкие больше воздуха – он сработает как спасательный жилет", - подытожил Спиридонов.
Самое большое расстояние, которое Спиридонову до сих пор удалось преодолеть на Каспии вплавь - восемь километров. Он совершает заплывы круглый год, даже при экстремально низких температурах и неблагоприятных погодных условиях.
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