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Бухгалтер объяснила, кому могут насчитать больше отпускных - РИА Новости, 11.07.2026
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02:10 11.07.2026 (обновлено: 07:55 11.07.2026)
Бухгалтер объяснила, кому могут насчитать больше отпускных

Бухгалтер Голубкова: теперь в расчет отпускных включают премии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Изменения в расчете отпускных вступают в силу с 1 сентября 2025 года.
  • В новый перечень выплат, влияющих на размер отпускных, включены квартальные и годовые премии, а также суммы повышения зарплаты, установленные системой оплаты труда в организации.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Что изменилось в расчете отпускных и кому насчитают больше, агентству "Прайм" рассказала главный бухгалтер Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Екатерина Голубкова.
Изменения, касающиеся расчета отпускных, действуют с 1 сентября 2025 года. В основном принципы не меняются, но есть нюансы.
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“Как и раньше, отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое Положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников”, — пояснила она.
Главное новое правило: теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения зарплаты в расчетном периоде. Но лишь те, которые установлены системой оплаты труда в организации. Если руководитель премирует сотрудника за рамками этих документов, на расчет это не повлияет, заключила Голубкова.
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