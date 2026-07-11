Бухгалтер объяснила, кому могут насчитать больше отпускных

Изменения, касающиеся расчета отпускных, действуют с 1 сентября 2025 года. В основном принципы не меняются, но есть нюансы.

“Как и раньше, отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое Положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников”, — пояснила она.

Главное новое правило: теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения зарплаты в расчетном периоде. Но лишь те, которые установлены системой оплаты труда в организации. Если руководитель премирует сотрудника за рамками этих документов, на расчет это не повлияет, заключила Голубкова.