США ждут заявления Ирана об открытии Ормуза в ближайшие дни, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские чиновники ожидают, что Иран сделает публичное заявление о полном открытии Ормузского пролива и прекращении обстрелов кораблей в этой акватории, сообщает газета Washington Post.
- Один из чиновников сообщил, что Вашингтон ведет обсуждения с Тегераном, направленные на достижения более широкой мирной сделки.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Американские чиновники ожидают публичного заявления Ирана об открытии Ормузского пролива в ближайшие дни, сообщает газета Washington Post со ссылкой на самих чиновников.
"Они ожидают, что Иран выпустит публичное заявление в ближайшие дни о полном открытии пролива и обещание, что иранские силы перестанут обстреливать корабли в этой акватории", - пишет издание.
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Один из чиновников заявил газете, что в настоящее время США ведут обсуждения с Ираном, которые нацелены на достижение более широкой мирной сделки. Посредником выступает Катар. По словам одного из американских чиновников, США видят признаки того, что Иран якобы настроен заключить такую сделку.
Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.
На фоне этих сообщений глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров по Ормузу.