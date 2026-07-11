СМИ: переговорщики в Омане обсуждают создание коридора для судов в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стороны переговоров в Омане обсуждают создание коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив.
- Представители Катара участвуют в переговорах между Ираном и Оманом в Маскате.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стороны переговоров в Омане обсуждают создание коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на региональный источник.
"Стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии "срединного коридора" в Ормузском проливе (который в международных водах) для полноценного и беспрепятственного движения", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.
Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.
На фоне этих сообщений глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров по Ормузу.
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