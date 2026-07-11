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СМИ: переговорщики в Омане обсуждают создание коридора для судов в Ормузе - РИА Новости, 11.07.2026
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19:01 11.07.2026
СМИ: переговорщики в Омане обсуждают создание коридора для судов в Ормузе

Axios: переговорщики в Омане обсуждают создание коридора в Ормузском проливе

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стороны переговоров в Омане обсуждают создание коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив.
  • Представители Катара участвуют в переговорах между Ираном и Оманом в Маскате.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стороны переговоров в Омане обсуждают создание коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на региональный источник.
Как отмечает Равид со ссылкой на неназванного дипломата, представители Катара участвуют в переговорах между Ираном и Оманом, касающихся Ормузского пролива, в оманской столице Маскат.
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"Стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии "срединного коридора" в Ормузском проливе (который в международных водах) для полноценного и беспрепятственного движения", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.
Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.
На фоне этих сообщений глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров по Ормузу.
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