СМИ: переговорщики в Омане обсуждают создание коридора для судов в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ Стороны переговоров в Омане обсуждают создание коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив.

Представители Катара участвуют в переговорах между Ираном и Оманом в Маскате.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стороны переговоров в Омане обсуждают создание коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на региональный источник.

Как отмечает Равид со ссылкой на неназванного дипломата, представители Катара участвуют в переговорах между Ираном и Оманом, касающихся Ормузского пролива, в оманской столице Маскат.

"Стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии "срединного коридора" в Ормузском проливе (который в международных водах) для полноценного и беспрепятственного движения", - говорится в сообщении Равида в соцсети X

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.