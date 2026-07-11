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Оман и Иран договорились продолжить переговоры по Ормузскому проливу - РИА Новости, 11.07.2026
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22:20 11.07.2026
Оман и Иран договорились продолжить переговоры по Ормузскому проливу

Оман и Иран продолжат переговоры по судоходству в Ормузском проливе

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегации султаната Омана и Ирана договорились продолжать переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе.
  • В переговорах в Омане принимала участие делегация Катара.
ДОХА, 11 июл - РИА Новости. Делегации султаната Омана и Ирана договорились в Маскате продолжать переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе для достижения договоренности, сообщило министерство иностранных дел Омана в социальной сети Х.
"Сегодня в Маскате состоялись оманско-иранские переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе, а также обеспечения его безопасности в свете последних событий. Обе стороны договорились продолжить обсуждения на техническом и на политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом", - отметило агентство по итогам переговоров.
Главами делегаций на переговорах были министры иностранных дел двух стран Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи. По данным Axios, в переговорах в Омане также принимала участие делегация Катара.
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