Оман и Иран договорились продолжить переговоры по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегации султаната Омана и Ирана договорились продолжать переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе.
- В переговорах в Омане принимала участие делегация Катара.
ДОХА, 11 июл - РИА Новости. Делегации султаната Омана и Ирана договорились в Маскате продолжать переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе для достижения договоренности, сообщило министерство иностранных дел Омана в социальной сети Х.
"Сегодня в Маскате состоялись оманско-иранские переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе, а также обеспечения его безопасности в свете последних событий. Обе стороны договорились продолжить обсуждения на техническом и на политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом", - отметило агентство по итогам переговоров.
Главами делегаций на переговорах были министры иностранных дел двух стран Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи. По данным Axios, в переговорах в Омане также принимала участие делегация Катара.