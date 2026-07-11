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СМИ: представили США не приедут в Оман для участия в переговорах с Ираном - РИА Новости, 11.07.2026
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19:32 11.07.2026
СМИ: представили США не приедут в Оман для участия в переговорах с Ираном

CBS: переговорщики США не приедут в Оман для участия в переговорах с Ираном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские переговорщики не приедут в Оман для участия в переговорах с Ираном.
  • Вашингтон продолжит поддерживать дистанционную связь с представителями Омана и Катара во время переговоров.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Американские переговорщики не приедут в Оман для участия в переговорах с Ираном, однако Вашингтон будет поддерживать связь с представителями Омана и Катара, передает телеканал CBS.
Ранее телеканал сообщал, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде переговорщиков во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, зятем Джаредом Кушнером, специальным посланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио продолжить переговоры с Тегераном.
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"Вице-президента на переговорах по Ирану в Омане не будет, как не будет и Рубио, Кушнера и Уиткоффа. Группы американских технических переговорщиков также не будет. Однако, по словам американского чиновника, США продолжат поддерживать дистанционную связь с представителями Омана и Катара, пока идут переговоры", - написала журналистка CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X.
Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.
На фоне этих сообщений глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров по Ормузу.
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