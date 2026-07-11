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Московский школьник завоевал золото на физической олимпиаде в Колумбии - РИА Новости, 11.07.2026
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23:56 11.07.2026 (обновлено: 23:59 11.07.2026)
Московский школьник завоевал золото на физической олимпиаде в Колумбии

Московский школьник завоевал золото на Международной физической олимпиаде

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРебенок на уроке
Ребенок на уроке - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии.
  • Для выпускника 11-го класса это не первая медаль: он становился победителем Азиатской физической олимпиады, Открытой международной олимпиады по астрономии, финалов Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Московский школьник завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии... Поздравляю <...> с очередной блестящей победой! Желаю безграничной смелости, чтобы продолжать ставить перед собой самые амбициозные цели — в учебе, профессии, жизни. А также неиссякаемого азарта и сил, чтобы всегда идти до конца!" - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
98% победителей олимпиад выбирают российские вузы, заявил Кравцов
8 июля, 18:59
Мэр добавил, что для выпускника 11-го класса, это далеко не первая медаль. Он становился победителем Азиатской физической олимпиады, Открытой международной олимпиады по астрономии, финалов Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии.
Международная физическая олимпиада (IPhO) — авторитетное международное соревнование. На прошлом состязании в Париже золото завоевал выпускник столичной школы Григорий Гречкин. Всего у сборной России было пять медалей.
В этом году Россию представляли пять человек. Они соревновались со школьниками из более чем 90 стран. Сборная России завоевала пять золотых медалей.
Сборная России на Международной физической олимпиаде в Колумбии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике
Вчера, 18:40
 
РоссияКолумбияМоскваСергей СобянинОбразование
 
 
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