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Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике - РИА Новости, 11.07.2026
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18:40 11.07.2026 (обновлено: 18:41 11.07.2026)
Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике

Россияне завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике среди школьников

© Фото : Правительство РФСборная России на Международной физической олимпиаде в Колумбии
Сборная России на Международной физической олимпиаде в Колумбии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Правительство РФ
Сборная России на Международной физической олимпиаде в Колумбии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России завоевала пять золотых медалей на 56-й Международной олимпиаде по физике в Колумбии.
  • В состав российской сборной вошли пять победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.
  • Соревнование собрало участников из 91 страны.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Российская сборная завоевала пять золотых медалей 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), которая проходила с 4 июля в Колумбии", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в состав сборной команды России вошли пять человек - победители и призеры всероссийской олимпиады школьников.
"Поздравляю наших школьников – победителей 56-й Международной олимпиады по физике. Каждый из них заслуженно получил золотую медаль и доказал, что талант, помноженный на труд, становится формулой успеха. Благодарю родителей и педагогов за подготовку и поддержку ребят", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Отмечается, что состязание объединило участников из 91 страны.
"Пять золотых медалей у пяти участников – это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят. Путь к этому дню был непростым: отборы, напряженная подготовка и, наконец, соревновательные туры в Букараманге. Мы гордимся тем, что наша страна представлена такой сильной командой", - подчеркнул глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
В 2025 году состязание прошло во Франции и объединило участников из 87 стран мира. Российские школьники завоевали тогда три золотые и две серебряные медали.
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