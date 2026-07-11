Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Пять золотых медалей у пяти участников – это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят. Путь к этому дню был непростым: отборы, напряженная подготовка и, наконец, соревновательные туры в Букараманге. Мы гордимся тем, что наша страна представлена такой сильной командой", - подчеркнул глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.