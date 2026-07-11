Российские школьники завоевали пять золотых медалей на олимпиаде по физике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России завоевала пять золотых медалей на 56-й Международной олимпиаде по физике в Колумбии.
- В состав российской сборной вошли пять победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.
- Соревнование собрало участников из 91 страны.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Российская сборная завоевала пять золотых медалей 56-й Международной олимпиады по физике (IPhO), которая проходила с 4 июля в Колумбии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав сборной команды России вошли пять человек - победители и призеры всероссийской олимпиады школьников.
"Поздравляю наших школьников – победителей 56-й Международной олимпиады по физике. Каждый из них заслуженно получил золотую медаль и доказал, что талант, помноженный на труд, становится формулой успеха. Благодарю родителей и педагогов за подготовку и поддержку ребят", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Отмечается, что состязание объединило участников из 91 страны.
"Пять золотых медалей у пяти участников – это убедительное подтверждение высокого уровня российской физической школы, упорного труда и таланта ребят. Путь к этому дню был непростым: отборы, напряженная подготовка и, наконец, соревновательные туры в Букараманге. Мы гордимся тем, что наша страна представлена такой сильной командой", - подчеркнул глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
В 2025 году состязание прошло во Франции и объединило участников из 87 стран мира. Российские школьники завоевали тогда три золотые и две серебряные медали.