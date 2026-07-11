В Одессе прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы.
- Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в субботу телеканал сообщал, что в Одессе был слышен взрыв.
"В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18