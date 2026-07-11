Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили порты в Одесской области, используемые для грузов ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 11.07.2026 (обновлено: 10:13 11.07.2026)
ВС России поразили порты в Одесской области, используемые для грузов ВСУ

МО: ВС РФ поразили порты ВСУ "Черноморск", "Южный", "Измаил"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России нанесли групповые удары по портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил» в Одесской области.
  • В результате удара по порту «Черноморск» поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
  • Поражен порт «Южный», где также расположены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ, а в порту «Измаил» — склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Групповым ударом Вооруженных сил России в ночь на субботу в Одесской области поражены порты "Черноморск", "Южный" и "Измаил", являющиеся логистическими узлами для грузов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на субботу Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Минобороны раскрыло подробности ночных ударов по объектам ВПК на Украине
Вчера, 09:59
"Поражены в Одесской области порт "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт Черноморск") – обрабатывает значительную часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины, является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны РФ, в результате удара по порту "Черноморск" поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
"Порт "Южный" (государственное предприятие "порт Южный") – обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, является логистическим узлом для ВСУ", - добавили в ведомстве.
В результате удара по порту "Южный", отметили в Минобороны РФ, поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.
"Порт "Измаил" (государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт") – является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на реке Дунай", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ указали, что в результате удара по порту "Измаил" поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияОдесская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала