ВС России поразили порты в Одесской области, используемые для грузов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России нанесли групповые удары по портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил» в Одесской области.
- В результате удара по порту «Черноморск» поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
- Поражен порт «Южный», где также расположены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ, а в порту «Измаил» — склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Групповым ударом Вооруженных сил России в ночь на субботу в Одесской области поражены порты "Черноморск", "Южный" и "Измаил", являющиеся логистическими узлами для грузов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Поражены в Одесской области порт "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт Черноморск") – обрабатывает значительную часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины, является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны РФ, в результате удара по порту "Черноморск" поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
"Порт "Южный" (государственное предприятие "порт Южный") – обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, является логистическим узлом для ВСУ", - добавили в ведомстве.
В результате удара по порту "Южный", отметили в Минобороны РФ, поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.
"Порт "Измаил" (государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт") – является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на реке Дунай", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ указали, что в результате удара по порту "Измаил" поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.
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