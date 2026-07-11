ВС России поразили порты в Одесской области, используемые для грузов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы России нанесли групповые удары по портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил» в Одесской области.

В результате удара по порту «Черноморск» поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Поражен порт «Южный», где также расположены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ, а в порту «Измаил» — склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Групповым ударом Вооруженных сил России в ночь на субботу в Одесской области поражены порты "Черноморск", "Южный" и "Измаил", являющиеся логистическими узлами для грузов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на субботу Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины.

"Поражены в Одесской области порт "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт Черноморск") – обрабатывает значительную часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, обеспечивая до 90% аграрного экспорта Украины, является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны РФ, в результате удара по порту "Черноморск" поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

"Порт "Южный" (государственное предприятие "порт Южный") – обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, является логистическим узлом для ВСУ", - добавили в ведомстве.

В результате удара по порту "Южный", отметили в Минобороны РФ, поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.

"Порт "Измаил" (государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт") – является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на реке Дунай", - говорится в сообщении.