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Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества - РИА Новости, 11.07.2026
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20:16 11.07.2026
Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества

Александр Дронов: более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без света

© Fotolia / saidin jusohЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества после непогоды.
  • Массовые отключения электроэнергии затронули 10 округов.
  • Новгородский филиал компании «Россети Северо-Запад» перешел на особый режим, специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества после непогоды, авария устраняется, сообщает губернатор региона Александр Дронов.
Он уточнил, что из-за непогоды в Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии. Под них попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский.
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"Сейчас без света остаются более 14 тысяч человек... на линиях работают 25 бригад - 87 человек и 28 единицы техники", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что Новгородский филиал компании "Россети Северо-Запад" перешел на особый режим. Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, по поручению прокурора области Сергея Швецова организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроки устранения аварий на сетях электроснабжения.
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