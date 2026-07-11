Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества после непогоды.
- Массовые отключения электроэнергии затронули 10 округов.
- Новгородский филиал компании «Россети Северо-Запад» перешел на особый режим, специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества после непогоды, авария устраняется, сообщает губернатор региона Александр Дронов.
Он уточнил, что из-за непогоды в Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии. Под них попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский.
"Сейчас без света остаются более 14 тысяч человек... на линиях работают 25 бригад - 87 человек и 28 единицы техники", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что Новгородский филиал компании "Россети Северо-Запад" перешел на особый режим. Специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, по поручению прокурора области Сергея Швецова организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроки устранения аварий на сетях электроснабжения.