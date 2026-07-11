СМИ: НАТО не видит признаков подготовки России к конфликту с альянсом

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокопоставленный чиновник НАТО заявил британской газете, что не видит признаков подготовки России к конфликту с альянсом.

Он добавил, что словам Рютте о якобы готовности Москвы напасть на страны блока к 2030 году нет подтверждения.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Неназванный высокопоставленный чиновник НАТО не увидел никаких признаков подготовки Москвы к конфликту с альянсом, пишет Неназванный высокопоставленный чиновник НАТО не увидел никаких признаков подготовки Москвы к конфликту с альянсом, пишет Times

Как указывает газета, генсек Марк Рютте и другие политики обвиняют Россию в якобы намерении напасть на страны блока к 2030 году: к тому моменту она "уже успеет восстановить силы" после противостояния с Украиной.

« "Однако высокопоставленный чиновник НАТО считает, что на сегодняшний день доказательств этому нет", — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, он совершенно не видит каких бы то ни было признаков заинтересованности России в конфликте с альянсом.

Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к 2030 году.