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СМИ: НАТО не видит признаков подготовки России к конфликту с альянсом - РИА Новости, 11.07.2026
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15:15 11.07.2026 (обновлено: 16:09 11.07.2026)
СМИ: НАТО не видит признаков подготовки России к конфликту с альянсом

Times: в НАТО не видят признаков подготовки России к конфликту с альянсом

© REUTERS / Yves HermanЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Логотип НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокопоставленный чиновник НАТО заявил британской газете, что не видит признаков подготовки России к конфликту с альянсом.
  • Он добавил, что словам Рютте о якобы готовности Москвы напасть на страны блока к 2030 году нет подтверждения.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Неназванный высокопоставленный чиновник НАТО не увидел никаких признаков подготовки Москвы к конфликту с альянсом, пишет Times.
Как указывает газета, генсек Марк Рютте и другие политики обвиняют Россию в якобы намерении напасть на страны блока к 2030 году: к тому моменту она "уже успеет восстановить силы" после противостояния с Украиной.
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"Однако высокопоставленный чиновник НАТО считает, что на сегодняшний день доказательств этому нет", — говорится в публикации.
По словам собеседника издания, он совершенно не видит каких бы то ни было признаков заинтересованности России в конфликте с альянсом.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к 2030 году.
Президент Владимир Путин называл заявления о возможности нападения России на НАТО не просто бредом, а провокацией. Он подчеркивал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.
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