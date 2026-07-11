НАТО поддерживает неонацистов, заявили в МИД КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель МИД КНДР заявил, что НАТО систематически ухудшает ситуацию в сфере безопасности в Европе.
- НАТО поддерживает неонацистские силы и создает нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в заявлении.
- Генеральный секретарь НАТО продемонстрировал намерение усилить вмешательство альянса в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил представитель МИД КНДР.
СЕУЛ, 11 июл — РИА Новости. НАТО систематически ухудшает ситуацию в сфере безопасности в Европе и создает нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддерживая неонацистские силы, заявил представитель министерства иностранных дел КНДР, заявление которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"НАТО ради сохранения и укрепления обоснования своего незаконного существования... систематически ухудшает ситуацию в сфере безопасности в Европе посредством безрассудного продвижения на восток и расширения поддержки неонацистских сил, перекладывает ответственность за это на другие страны и создает нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в заявлении.
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Представитель МИД КНДР отметил, что такие провокационные действия НАТО ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.
Он также добавил, что генеральный секретарь НАТО, злонамеренно придираясь к нормальному развитию отношений между суверенными государствами, включая КНДР, открыто продемонстрировал намерение усилить вмешательство НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.