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НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью о России, заявили в МИД - РИА Новости, 11.07.2026
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04:43 11.07.2026
НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью о России, заявили в МИД

Масленников: НАТО оправдывает приготовления к конфликту ложью об угрозе России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что члены НАТО оправдывают приготовления альянса к большому конфликту тезисом об исходящей от РФ угрозе.
  • По словам дипломата, формулировка об угрозе со стороны РФ появилась в 2022 году в Стратегической концепции альянса и с тех пор используется в декларациях саммитов.
  • Масленников отметил, что тезисом об угрозе аргументируются агрессивные приготовления блока к большому конфликту, рост военных расходов и наращивание мощностей ВПК.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Члены НАТО оправдывают приготовления альянса к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от РФ угрозе, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Комментируя итоги прошедшего саммита в Анкаре, он указал, что НАТО не впервые объявляет РФ "угрозой". Он пояснил, что "эта формулировка появилась еще в 2022 году в Стратегической концепции альянса и с тех пор из года в год кочует по декларациям саммитов".
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"Сейчас к этому стали добавлять, что она носит "долгосрочный характер", - заметил дипломат.
Масленников отметил, что "с тех пор об этом говорят на всех уровнях как в натовском Брюсселе, так и в столицах государств-членов, аргументируя это лживым тезисом о том, что от Москвы исходит угроза альянсу".
"Этим оправдываются все агрессивные приготовления блока к большому конфликту, рост военных расходов, наращивание мощностей ВПК", - заявил он.
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