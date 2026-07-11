Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что члены НАТО оправдывают приготовления альянса к большому конфликту тезисом об исходящей от РФ угрозе.
- По словам дипломата, формулировка об угрозе со стороны РФ появилась в 2022 году в Стратегической концепции альянса и с тех пор используется в декларациях саммитов.
- Масленников отметил, что тезисом об угрозе аргументируются агрессивные приготовления блока к большому конфликту, рост военных расходов и наращивание мощностей ВПК.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Члены НАТО оправдывают приготовления альянса к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от РФ угрозе, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Сейчас к этому стали добавлять, что она носит "долгосрочный характер", - заметил дипломат.
Масленников отметил, что "с тех пор об этом говорят на всех уровнях как в натовском Брюсселе, так и в столицах государств-членов, аргументируя это лживым тезисом о том, что от Москвы исходит угроза альянсу".
"Этим оправдываются все агрессивные приготовления блока к большому конфликту, рост военных расходов, наращивание мощностей ВПК", - заявил он.