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"Просто посмотрите на поляков в последнее время! <…> Они устали от украинцев по нескольким причинам. <…> Ведь они чествовали тех людей, которые хотели убить поляков и уничтожили более ста тысяч из них. Безумие. Это не имеет никакого смысла. Поэтому я думаю, что их влияние будет только расти, ведь Словакия, Польша и Венгрия находятся ближе к России. Они граничат с Украиной, и у них есть свой интерес в том, что там происходит. В какой-то момент они заявят о себе", — добавил Макгрегор.