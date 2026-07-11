Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что единство стран НАТО в вопросе конфликта с Россией оказалось под угрозой.
- Как отметил военный, государства Восточной Европы, такие как Венгрия, Словакия и Польша, все чаще выступают против дальнейшей эскалации.
- По мнению Макгрегора, страны Восточной Европы в перспективе могут стать главным препятствием для дальнейшей конфронтации НАТО с Россией.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Единство стран НАТО в вопросе конфликта с Россией оказалось под угрозой, поскольку государства Восточной Европы все чаще выступают против дальнейшей эскалации, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Диесену, размещенном на его YouTube-канале.
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"Все тезисы о предоставлении большего количества денег, оборудования и прочей чепухи украинскому режиму, который, надо признать, уже находится на грани краха, — это часть попыток втянуть США в происходящее. <…> Но были и другие голоса. И именно к ним нам следует присмотреться очень внимательно. Я говорю конкретно о венграх, <…> словаках и даже поляках. Они абсолютно не заинтересованы в этой войне против России", — прокомментировал военный итоги прошедшего на неделе саммита Североатлантического альянса.
По его словам, именно страны Восточной Европы в перспективе могут стать главным препятствием для дальнейшей конфронтации НАТО с Россией.
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"Просто посмотрите на поляков в последнее время! <…> Они устали от украинцев по нескольким причинам. <…> Ведь они чествовали тех людей, которые хотели убить поляков и уничтожили более ста тысяч из них. Безумие. Это не имеет никакого смысла. Поэтому я думаю, что их влияние будет только расти, ведь Словакия, Польша и Венгрия находятся ближе к России. Они граничат с Украиной, и у них есть свой интерес в том, что там происходит. В какой-то момент они заявят о себе", — добавил Макгрегор.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе его соотечественников.
* Запрещенная в России экстремистская организация