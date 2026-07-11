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Адвокат перечислил, каких наследников не будет искать нотариус - РИА Новости, 11.07.2026
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03:10 11.07.2026 (обновлено: 07:54 11.07.2026)
Адвокат перечислил, каких наследников не будет искать нотариус

Адвокат Данилов: нотариус не обязан извещать наследников о смерти родственника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нотариус извещает о наследстве только тех, чьи адреса ему известны из материалов дела.
  • Он не имеет розыскных полномочий и не ищет наследников.
  • Чтобы не пропустить наследство, нужно самостоятельно проверить реестр наследственных дел.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Нотариус не обязан разыскивать наследников и извещать их о смерти родственника — эта задача лежит на самих потенциальных претендентах. О том, кто может так и не узнать о наследстве, агентству "Прайм" рассказал адвокат Кирилл Данилов.
Согласно закону, нотариус извещает только тех наследников, чьи адреса ему известны из материалов дела.
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"Розыскных полномочий у нотариата нет в принципе: нотариус не запрашивает социальные сети, не опрашивает соседей, не обращается в полицию и не "пробивает" родственников по базам", — пояснил Данилов.
В зоне риска — наследники с неизвестными адресами, те, о ком умолчали другие претенденты, наследники последующих очередей, а также те, кто не заявил о завещании.
Единственный способ не пропустить наследство — проверить реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты и подать заявление нотариусу в течение шести месяцев. "Ждать письма от нотариуса — стратегия, которая не работает", — заключил эксперт.
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