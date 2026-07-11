Адвокат перечислил, каких наследников не будет искать нотариус

Краткий пересказ от РИА ИИ Нотариус извещает о наследстве только тех, чьи адреса ему известны из материалов дела.

Он не имеет розыскных полномочий и не ищет наследников.

Чтобы не пропустить наследство, нужно самостоятельно проверить реестр наследственных дел.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Нотариус не обязан разыскивать наследников и извещать их о смерти родственника — эта задача лежит на самих потенциальных претендентах. О том, кто может так и не узнать о наследстве, агентству " Нотариус не обязан разыскивать наследников и извещать их о смерти родственника — эта задача лежит на самих потенциальных претендентах. О том, кто может так и не узнать о наследстве, агентству " Прайм " рассказал адвокат Кирилл Данилов.

Согласно закону, нотариус извещает только тех наследников, чьи адреса ему известны из материалов дела.

"Розыскных полномочий у нотариата нет в принципе: нотариус не запрашивает социальные сети, не опрашивает соседей, не обращается в полицию и не "пробивает" родственников по базам", — пояснил Данилов.

В зоне риска — наследники с неизвестными адресами, те, о ком умолчали другие претенденты, наследники последующих очередей, а также те, кто не заявил о завещании.