Адвокат перечислил, каких наследников не будет искать нотариус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нотариус извещает о наследстве только тех, чьи адреса ему известны из материалов дела.
- Он не имеет розыскных полномочий и не ищет наследников.
- Чтобы не пропустить наследство, нужно самостоятельно проверить реестр наследственных дел.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Нотариус не обязан разыскивать наследников и извещать их о смерти родственника — эта задача лежит на самих потенциальных претендентах. О том, кто может так и не узнать о наследстве, агентству "Прайм" рассказал адвокат Кирилл Данилов.
Согласно закону, нотариус извещает только тех наследников, чьи адреса ему известны из материалов дела.
"Розыскных полномочий у нотариата нет в принципе: нотариус не запрашивает социальные сети, не опрашивает соседей, не обращается в полицию и не "пробивает" родственников по базам", — пояснил Данилов.
В зоне риска — наследники с неизвестными адресами, те, о ком умолчали другие претенденты, наследники последующих очередей, а также те, кто не заявил о завещании.
Единственный способ не пропустить наследство — проверить реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты и подать заявление нотариусу в течение шести месяцев. "Ждать письма от нотариуса — стратегия, которая не работает", — заключил эксперт.
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