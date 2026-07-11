Спасенная в Мьянме россиянка предупредила об опасности интернет-знакомств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, призвала к осторожности при знакомствах в интернете.
- Преступники могут месяцами завоевывать доверие жертв, а затем продавать их организаторам мошеннических схем.
- Длительное общение в Сети или личные встречи не гарантируют безопасности, особенно в странах, где действуют преступные сообщества.
ДЖАКАРТА, 11 июл — РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, призвала девушек с особой осторожностью относиться к знакомствам в интернете, заявив РИА Новости, что преступники могут месяцами завоевывать доверие жертв, а затем продавать их организаторам подобных схем.
"Если мой опыт может кого-то предостеречь, то я бы посоветовала девушкам быть максимально осторожными при знакомствах в интернете. Схема, с которой столкнулась я, оказалась очень продуманной. Такие люди могут месяцами втираться в доверие, строить отношения, собирать информацию и фотографии", — рассказала она.
"Иногда этим занимаются даже не сами владельцы мошеннических центров, а посредники, которые специально ищут потенциальных жертв и затем продают их организаторам таких схем", — добавила девушка.
Россиянка подчеркнула, что длительное общение в Сети или даже личные встречи не гарантируют безопасности.
"Нельзя полностью доверять человеку только потому, что вы долго общаетесь онлайн или даже встречались лично. Особенно осторожными нужно быть в странах региона, где действуют подобные преступные сети, включая некоторые районы Мьянмы, Камбоджи и соседних государств", — добавила она.
Ранее посольство России в Мьянме сообщило РИА Новости, что освобожденная россиянка была передана сотрудникам российского посольства в Таиланде для организации ее безопасного возвращения на родину. В дипмиссии отметили, что операция стала результатом совместной работы российских дипломатических представительств, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.