Спасенная в Мьянме россиянка предупредила об опасности интернет-знакомств

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, призвала к осторожности при знакомствах в интернете.

Преступники могут месяцами завоевывать доверие жертв, а затем продавать их организаторам мошеннических схем.

Длительное общение в Сети или личные встречи не гарантируют безопасности, особенно в странах, где действуют преступные сообщества.

ДЖАКАРТА, 11 июл — РИА Новости. Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, призвала девушек с особой осторожностью относиться к знакомствам в интернете, заявив РИА Новости, что преступники могут месяцами завоевывать доверие жертв, а затем продавать их организаторам подобных схем.

По словам собеседницы агентства, после знакомства с гражданином Китая ее обманом вывезли в Мьянму и продали в закрытый мошеннический центр. Там под угрозой убийства ее заставляли участвовать в инвестиционных аферах, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом.

"Если мой опыт может кого-то предостеречь, то я бы посоветовала девушкам быть максимально осторожными при знакомствах в интернете. Схема, с которой столкнулась я, оказалась очень продуманной. Такие люди могут месяцами втираться в доверие, строить отношения, собирать информацию и фотографии", — рассказала она.

"Иногда этим занимаются даже не сами владельцы мошеннических центров, а посредники, которые специально ищут потенциальных жертв и затем продают их организаторам таких схем", — добавила девушка.

Россиянка подчеркнула, что длительное общение в Сети или даже личные встречи не гарантируют безопасности.

"Нельзя полностью доверять человеку только потому, что вы долго общаетесь онлайн или даже встречались лично. Особенно осторожными нужно быть в странах региона, где действуют подобные преступные сети, включая некоторые районы Мьянмы, Камбоджи и соседних государств", — добавила она.