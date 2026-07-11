Ракету с кораблем "Союз МС-29" установили на стартовый стол на Байконуре

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 11 июл - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29", на котором двое россиян и один американец отправятся к Международной космической станции (МКС), вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.