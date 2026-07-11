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Ракету с кораблем "Союз МС-29" установили на стартовый стол на Байконуре - РИА Новости, 11.07.2026
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08:26 11.07.2026 (обновлено: 09:24 11.07.2026)
Ракету с кораблем "Союз МС-29" установили на стартовый стол на Байконуре

На Байконуре установили ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29"

© Фото : Роскосмос / Иван ТимошенкоРакета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" на стартовом стол площадки №31 космодрома Байконур
Ракета Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-29 на стартовом стол площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Роскосмос / Иван Тимошенко
Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" на стартовом стол площадки №31 космодрома Байконур
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол на площадке №31 космодрома Байконур.
  • Запуск ракеты с экипажем на борту запланирован на 14 июля.
  • В основной экипаж корабля входят космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон.
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 11 июл - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29", на котором двое россиян и один американец отправятся к Международной космической станции (МКС), вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета установлена на площадке №31 космодрома. Пуск запланирован на 14 июля.
На "Союз-2.1а" в этот раз нанесены плакаты, посвященные 80-летиям Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (где делают корабли "Союз") и Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) "Искра" (производитель системы аварийного спасения корабля). Кроме того, на ракете изображены рисунки онкобольных детей-подопечных фонда Unity и несколько рекламных плакатов.
В основной экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. В дублирующем экипаже россияне Константин Борисов и Дмитрий Петелин, американка Дениз Бернхем. Как ожидается, орбитальная миссия продлится 261 сутки.
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