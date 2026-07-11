В Москве произошло задымление на крыше трамвая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На крыше трамвая маршрута № Т2 произошло задымление.
- Пострадавших нет, городские службы оперативно устранили задымление, движение трамваев восстановлено.
- АО "Трансмашхолдинг" разбирается в произошедшем и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление произошло на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2 в Москве, сообщили в департаменте транспорта столицы.
"На Бауманской улице (в районе остановки "Басманный Двор") задерживаются трамваи № Т2, 4, 43 и 50... Будьте внимательны, слушайте объявления водителей. Ранее, около 21.40 мск произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В дептрансе уточнили, что пострадавших нет - водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение - восстановлено в максимально короткие сроки. Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно.
Подробности произошедшего установит специальная комиссия совместно с компанией-производителем, которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла, отметили в департаменте.
Вскоре в ведомстве добавили, что АО "Трансмашхолдинг", занимающееся обслуживанием трамваев, уже разбирается по данном случаю и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии.
Вагон, на крыше которого произошло задымление, как пояснили в дептрансе, перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание.