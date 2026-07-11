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В Москве произошло задымление на крыше трамвая - РИА Новости, 11.07.2026
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23:36 11.07.2026 (обновлено: 23:38 11.07.2026)
В Москве произошло задымление на крыше трамвая

В Москве произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2

© РИА Новости / Пресс-служба мэра Москвы | Перейти в медиабанкТрамвай, следующий по маршруту Второго трамвайного диаметра (Т2) в Москве
Трамвай, следующий по маршруту Второго трамвайного диаметра (Т2) в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба мэра Москвы
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Трамвай, следующий по маршруту Второго трамвайного диаметра (Т2) в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На крыше трамвая маршрута № Т2 произошло задымление.
  • Пострадавших нет, городские службы оперативно устранили задымление, движение трамваев восстановлено.
  • АО "Трансмашхолдинг" разбирается в произошедшем и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление произошло на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2 в Москве, сообщили в департаменте транспорта столицы.
"На Бауманской улице (в районе остановки "Басманный Двор") задерживаются трамваи № Т2, 4, 43 и 50... Будьте внимательны, слушайте объявления водителей. Ранее, около 21.40 мск произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
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В дептрансе уточнили, что пострадавших нет - водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение - восстановлено в максимально короткие сроки. Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно.
Подробности произошедшего установит специальная комиссия совместно с компанией-производителем, которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла, отметили в департаменте.
Вскоре в ведомстве добавили, что АО "Трансмашхолдинг", занимающееся обслуживанием трамваев, уже разбирается по данном случаю и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии.
Вагон, на крыше которого произошло задымление, как пояснили в дептрансе, перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание.
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