В Москве произошло задымление на крыше трамвая

Краткий пересказ от РИА ИИ На крыше трамвая маршрута № Т2 произошло задымление.

Пострадавших нет, городские службы оперативно устранили задымление, движение трамваев восстановлено.

АО "Трансмашхолдинг" разбирается в произошедшем и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление произошло на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2 в Москве, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"На Бауманской улице (в районе остановки "Басманный Двор") задерживаются трамваи № Т2, 4, 43 и 50... Будьте внимательны, слушайте объявления водителей. Ранее, около 21.40 мск произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе " Макс ".

В дептрансе уточнили, что пострадавших нет - водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение - восстановлено в максимально короткие сроки. Движение трамваев на Бауманской улице осуществляется штатно.

Подробности произошедшего установит специальная комиссия совместно с компанией-производителем, которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла, отметили в департаменте.

Вскоре в ведомстве добавили, что АО " Трансмашхолдинг ", занимающееся обслуживанием трамваев, уже разбирается по данном случаю и проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии.