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Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 11.07.2026
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21:05 11.07.2026
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

В Москве специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья после ливня

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокГроза и ливень в Москве
Гроза и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Гроза и ливень в Москве
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные конструкции, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
В комплексе горхозяйства напомнили, что непогода сохранится до конца суток и в ночные часы. Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице, а если это невозможно, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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