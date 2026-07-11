Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

В комплексе горхозяйства напомнили, что непогода сохранится до конца суток и в ночные часы. Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице, а если это невозможно, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.