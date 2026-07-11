МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные конструкции, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
В комплексе горхозяйства напомнили, что непогода сохранится до конца суток и в ночные часы. Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице, а если это невозможно, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.