В Москве из-за непогоды зафиксированы случаи падения деревьев

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Случаи падения деревьев и повреждения конструкций фиксируются в Москве в субботу из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"В городе идет мощный ливень, фиксируются сильные порывы ветра… Фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкций", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.