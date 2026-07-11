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В Москве из-за непогоды зафиксированы случаи падения деревьев - РИА Новости, 11.07.2026
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В Москве из-за непогоды зафиксированы случаи падения деревьев

В Москве из-за непогоды фиксируются падения деревьев и повреждения конструкций

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Случаи падения деревьев и повреждения конструкций фиксируются в Москве в субботу из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"В городе идет мощный ливень, фиксируются сильные порывы ветра… Фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкций", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отмечается в сообщении.
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