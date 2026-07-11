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Синоптик рассказал, когда распогодится в Москве - РИА Новости, 11.07.2026
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18:16 11.07.2026
Синоптик рассказал, когда распогодится в Москве

Леус: дожди будут идти в Москве еще три дня и закончатся 15 июля

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дождь в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дожди разной интенсивности будут идти в Москве еще три дня и закончатся 15 июля.
  • Температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов.
  • В четверг начнется период самых теплых дней московского климатического года.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дожди разной интенсивности будут идти в Москве еще три дня и закончатся 15 июля, температура воздуха поднимется до плюс 26 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Корреспондент РИА Новости передавал, что ливень, сопровождаемый сильным ветром, накрыл отдельные районы Москвы в субботу во второй половине дня.
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"Появился свет в конце грозового туннеля. Грозы с дождями разной интенсивности и продолжительности будут терзать столичный регион еще три дня, а в середине новой недели погода исправится", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в воскресенье Москва ощутит влияние холодной периферии циклона с центром над востоком Центрального федерального округа. Регион ждут обильные дожди, грозы и понижение температуры - показания термометров окажутся на два-три градуса ниже нормы.
"В понедельник столица останется под влиянием тыловой части циклона с центром над Нижегородской областью. В регионе еще пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами, а поступление холодного воздуха приостановится, и температура начнет постепенно расти - после полудня плюс 22-плюс 24", - добавил он.
По словам Леуса, во вторник влияние на погоду тыловой части ушедшего на восток циклона столицы будет ослабевать - короткие дожди местами еще пройдут, воздух прогреется до плюс 23-плюс 25 градусов. А в среду дожди закончатся и температура поднимется до плюс 24-плюс 26 градусов.
"Столько же будет на термометрах и в четверг, который дает старт самым теплым дням московского климатического года. Однако в этот день столицу "на сухую" пересечет холодный атмосферный фронт", - уточнил синоптик.
Леус подчеркнул, что в последний рабочий день недели в мегаполисе будет солнечно и сухо. Выходные продолжат радовать солнцем, отсутствием дождей и теплой погодой - после полудня столбики термометров преодолеют 25-градусную отметку.
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