Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Трубной площади в Москве произошло временное скопление воды из-за обильных осадков.
- Вода ушла в ливневую канализацию.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Скопившаяся на Трубной площади в Москве вода ушла в ливневку, сообщает "Мосводосток".
"Временное скопление воды на Трубной площади принято водосточной сетью", - говорится в сообщении организации в Telegram-канале.
Уточняется, что в связи с прохождением обильных осадков на Цветном бульваре вблизи одного из домов образовалось временное скопление воды, которое также уже ушло в ливневку.