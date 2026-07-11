МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Скопившаяся на Трубной площади в Москве вода ушла в ливневку, сообщает "Мосводосток".

Уточняется, что в связи с прохождением обильных осадков на Цветном бульваре вблизи одного из домов образовалось временное скопление воды, которое также уже ушло в ливневку.