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Скопившаяся на Трубной площади в Москве вода ушла в ливневку - РИА Новости, 11.07.2026
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18:12 11.07.2026
Скопившаяся на Трубной площади в Москве вода ушла в ливневку

Скопившаяся на Трубной площади в Москве вода ушла в ливневую канализацию

© Фото : МосводостокВременное скопление воды на Трубной площади принято водосточной сетью
Временное скопление воды на Трубной площади принято водосточной сетью - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Мосводосток
Временное скопление воды на Трубной площади принято водосточной сетью
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Трубной площади в Москве произошло временное скопление воды из-за обильных осадков.
  • Вода ушла в ливневую канализацию.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Скопившаяся на Трубной площади в Москве вода ушла в ливневку, сообщает "Мосводосток".
"Временное скопление воды на Трубной площади принято водосточной сетью", - говорится в сообщении организации в Telegram-канале.
Уточняется, что в связи с прохождением обильных осадков на Цветном бульваре вблизи одного из домов образовалось временное скопление воды, которое также уже ушло в ливневку.
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