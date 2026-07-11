Дептранс призвал москвичей быть осторожными на фоне непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Департамент транспорта Москвы призвал водителей и пешеходов быть осторожными на улицах столицы из-за непогоды.
- В сообщении департамента рекомендуется по возможности использовать метро и переходить дорогу пешеходам только по пешеходному переходу, убедившись, что водитель их заметил.
- Департамент транспорта посоветовал водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы призвал водителей и пешеходов быть осторожными на улицах столицы из-за непогоды в субботу.
"В городе местами идет сильный дождь — будьте внимательны и осторожны за рулем... По возможности используйте для поездок метро... Пешеходов просим переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедиться, что водитель вас заметил и дожидаться полной остановки авто", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
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По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня в Москве ожидаются ливень, гроза и ветер, добавили в дептрансе.
В ведомстве посоветовали тем, кто не может обойтись без автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон во время движения.
"Берегите себя. В непогоду внимание на дороге особенно важно", - отметили в департаменте.