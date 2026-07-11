Рейтинг@Mail.ru
Дептранс призвал москвичей быть осторожными на фоне непогоды - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 11.07.2026 (обновлено: 18:12 11.07.2026)
Дептранс призвал москвичей быть осторожными на фоне непогоды

Дептранс Москвы призвал водителей и пешеходов быть осторожными из-за непогоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Департамент транспорта Москвы призвал водителей и пешеходов быть осторожными на улицах столицы из-за непогоды.
  • В сообщении департамента рекомендуется по возможности использовать метро и переходить дорогу пешеходам только по пешеходному переходу, убедившись, что водитель их заметил.
  • Департамент транспорта посоветовал водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы призвал водителей и пешеходов быть осторожными на улицах столицы из-за непогоды в субботу.
"В городе местами идет сильный дождь — будьте внимательны и осторожны за рулем... По возможности используйте для поездок метро... Пешеходов просим переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедиться, что водитель вас заметил и дожидаться полной остановки авто", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
На Москву обрушились ливень и сильный ветер
Вчера, 17:28
По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня в Москве ожидаются ливень, гроза и ветер, добавили в дептрансе.
В ведомстве посоветовали тем, кто не может обойтись без автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон во время движения.
"Берегите себя. В непогоду внимание на дороге особенно важно", - отметили в департаменте.
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
МЧС предупредило о ливне, грозе и шквалистом ветре в Подмосковье в выходные
10 июля, 17:53
 
ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала