Дептранс призвал москвичей быть осторожными на фоне непогоды

В ведомстве посоветовали тем, кто не может обойтись без автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон во время движения.