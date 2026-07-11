На Москву обрушились ливень и сильный ветер

Краткий пересказ от РИА ИИ Ливень с сильным ветром, грозой и градом накрыл отдельные районы Москвы в субботу во второй половине дня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха достигнет плюс 26 градусов, ожидаются ливень, гроза и град.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ливень, сопровождаемый сильным ветром, накрыл отдельные районы Москвы в субботу во второй половине дня, передает корреспондент РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в субботу сообщил РИА Новости, что температура воздуха до плюс 26 градусов, ливень, гроза и град ожидаются в Москве в этот день.

Так, в районе станции метро "Фили" идет сильный дождь и слышны раскаты грома.

Кроме того, ливень накрыл восток Москвы. В частности, в районе метро "Перово" дождь идет крупными каплями, дует сильный ветер, на дорогах образуются глубокие лужи. А в Нижегородском районе столицы прошел град.