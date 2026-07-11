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На Москву обрушились ливень и сильный ветер - РИА Новости, 11.07.2026
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17:28 11.07.2026 (обновлено: 18:19 11.07.2026)
На Москву обрушились ливень и сильный ветер

РИА Новости: на Москву обрушились ливень и сильный ветер

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дождь в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливень с сильным ветром, грозой и градом накрыл отдельные районы Москвы в субботу во второй половине дня.
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что температура воздуха достигнет плюс 26 градусов, ожидаются ливень, гроза и град.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ливень, сопровождаемый сильным ветром, накрыл отдельные районы Москвы в субботу во второй половине дня, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в субботу сообщил РИА Новости, что температура воздуха до плюс 26 градусов, ливень, гроза и град ожидаются в Москве в этот день.
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10 июля, 21:58
Так, в районе станции метро "Фили" идет сильный дождь и слышны раскаты грома.
Кроме того, ливень накрыл восток Москвы. В частности, в районе метро "Перово" дождь идет крупными каплями, дует сильный ветер, на дорогах образуются глубокие лужи. А в Нижегородском районе столицы прошел град.
Сильный дождь пошел в районе станции метро "Беляево". В районе "Нагатинский затон" слышны раскаты грома и сверкает молния.
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