В Москве пара пенсионеров отдала мошенникам более 27 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Супружеская пара пенсионеров пострадала от мошенников, потеряв более 27 миллионов рублей.

Злоумышленники под видом сотрудников финансового органа убедили пенсионеров передать им все средства якобы для проверки.

Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, находится на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников финансового органа убедили супружескую пару пенсионеров передать им все средства якобы для проверки, ущерб составил более 27 миллионов рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что на телефон москвички пришло смс с предупреждением о входе в ее аккаунт "Госуслуг" и номером для связи. Женщине ответил фейковый сотрудник финансового органа, который заявил, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на перевод денег за границу. Злоумышленники убедили женщину и ее мужа в необходимости "проверки" всех их денег, путем передачи их для размещения якобы на специальном счете.

Пенсионеры в течение 10 дней находились под постоянным контролем аферистов и выполняли все их указания.

"Под влиянием телефонных мошенников супруги снимали в различных банках деньги со своих счетов и также передавали приезжавшим курьерам, называвшим им кодовое слово… Общий ущерб превысил 27,2 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

Кроме того, для убедительности аферисты через курьера передали супружеской паре коробку, в которой, с их слов, находились деньги, которые необходимо хранить в сейфе не вскрывая, поскольку это приведет к "распылению краски".