В Москве пара пенсионеров отдала мошенникам более 27 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Супружеская пара пенсионеров пострадала от мошенников, потеряв более 27 миллионов рублей.
- Злоумышленники под видом сотрудников финансового органа убедили пенсионеров передать им все средства якобы для проверки.
- Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, находится на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников финансового органа убедили супружескую пару пенсионеров передать им все средства якобы для проверки, ущерб составил более 27 миллионов рублей, сообщили в столичной прокуратуре.
В ведомстве рассказали, что на телефон москвички пришло смс с предупреждением о входе в ее аккаунт "Госуслуг" и номером для связи. Женщине ответил фейковый сотрудник финансового органа, который заявил, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на перевод денег за границу. Злоумышленники убедили женщину и ее мужа в необходимости "проверки" всех их денег, путем передачи их для размещения якобы на специальном счете.
Пенсионеры в течение 10 дней находились под постоянным контролем аферистов и выполняли все их указания.
"Под влиянием телефонных мошенников супруги снимали в различных банках деньги со своих счетов и также передавали приезжавшим курьерам, называвшим им кодовое слово… Общий ущерб превысил 27,2 миллиона рублей", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Кроме того, для убедительности аферисты через курьера передали супружеской паре коробку, в которой, с их слов, находились деньги, которые необходимо хранить в сейфе не вскрывая, поскольку это приведет к "распылению краски".
"Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре", - заключили в надзорном органе.