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В Москве 5 и 6 сентября пройдет День города - РИА Новости, 11.07.2026
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16:20 11.07.2026 (обновлено: 21:14 11.07.2026)
В Москве 5 и 6 сентября пройдет День города

В Москве 5 и 6 сентября пройдет празднование Дня города

© РИА Новости / Владимир РодионовПразднование Дня города в Москве
Празднование Дня города в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Родионов
Празднование Дня города в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • День города в Москве пройдет 5 и 6 сентября.
  • Праздничные мероприятия будут организованы в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках в жилых районах столицы.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. День города пройдет в Москве 5 и 6 сентября, жителей ожидают праздничные мероприятия в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. Празднование Дня города в столице состоится в первые выходные осени — 5 и 6 сентября", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что распоряжение правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин.
"По традиции праздничные мероприятия пройдут в историческом центре, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках в жилых районах столицы", — добавляется в сообщении.
Программа празднования Дня города будет утверждена в ближайшее время.
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