Краткий пересказ от РИА ИИ Днем в субботу местами в Москве ожидается жара до 31 градуса.

МЧС России призывает москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жара до 31 градуса ожидается местами в Москве днем в субботу, сообщает столичный главк МЧС России.

« "В период с 12 до 17 часов 11 июля местами в Москве ожидается сильная жара 30-31°С", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

В главке призвали москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким.