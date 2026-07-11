МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Днем в субботу местами в Москве ожидается жара до 31 градуса.
- МЧС России призывает москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жара до 31 градуса ожидается местами в Москве днем в субботу, сообщает столичный главк МЧС России.
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"В период с 12 до 17 часов 11 июля местами в Москве ожидается сильная жара 30-31°С", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке призвали москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким.
Ранее в субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во второй половине дня в Москве ожидаются местами ливень, гроза и град.