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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре - РИА Новости, 11.07.2026
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14:22 11.07.2026
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

МЧС: в Москве днем в субботу местами ожидается жара до 31 градуса

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Днем в субботу местами в Москве ожидается жара до 31 градуса.
  • МЧС России призывает москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жара до 31 градуса ожидается местами в Москве днем в субботу, сообщает столичный главк МЧС России.
«
"В период с 12 до 17 часов 11 июля местами в Москве ожидается сильная жара 30-31°С", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке призвали москвичей и гостей столицы быть внимательнее к своим близким.
Ранее в субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во второй половине дня в Москве ожидаются местами ливень, гроза и град.
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