В Москве продолжат проводить ежегодный благотворительный базар

Краткий пересказ от РИА ИИ Летний благотворительный базар при посольстве Индии в Москве планируется проводить ежегодно.

Мероприятие призвано познакомить россиян с индийской культурой и укрепить взаимопонимание между народами.

Средства, собранные в ходе благотворительного базара, будут направлены на помощь социальным учреждениям.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Летний благотворительный базар при посольстве Индии в Москве планируется проводить ежегодно, рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар.

"Летний благотворительный базар, который организует Ассоциация индийских женщин, уже много лет является ежегодным мероприятием. Мы планируем продолжать проводить его каждый год, как это было и раньше", - сказал посол, отвечая на вопрос, станет ли благотворительный базар ежегодной традицией посольства.

По словам посла, мероприятие призвано познакомить россиян с индийской культурой и укрепить взаимопонимание между народами. Программа включает мастер-классы по индийским ремеслам, танцам и йоге, культурные выступления, а также дегустацию блюд индийской кухни.