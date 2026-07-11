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В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина - РИА Новости, 11.07.2026
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11:57 11.07.2026 (обновлено: 12:03 11.07.2026)
В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина

На юге Москвы при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В двухкомнатной квартире на Криворожской улице в Москве произошел пожар, при котором погиб мужчина 1978 года рождения.
  • Во время тушения пожара были спасены 11 человек, в том числе ребенок.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре в доме на Криворожской улице в Москве, проводится проверка, сообщает в субботу прокуратура столицы.
Ранее в столичном департаменте ГОЧСиПБ сообщили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома на Криворожской улице в Москве. В ходе тушения были спасены 11 человек, в том числе ребенок.
«
"Ночью в квартире жилого дома на улице Криворожская произошел пожар, после ликвидации которого было обнаружено тело мужчины 1978 года рождения", - говорится в официальном канале надзорного ведомства на платформе "Макс".
В прокуратуре добавили, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
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