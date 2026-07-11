В Москве двое иностранцев напали на контролера и пассажира в автобусе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В автобусе в центре Москвы двое иностранцев напали на контролера и пассажира, который пытался ей помочь.
- Полицейские задержали фигурантов в Оренбургской области при попытке покинуть Россию, ими оказались двое иностранцев в возрасте 20 и 23 лет.
- Следователь ОМВД России по Тверскому району возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое иностранцев напали на контролера и пассажира, который пытался ей помочь, в автобусе в центре Москвы, их задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По имеющимся данным, 28-летняя контролер проверяла оплату проезда в автобусе на Новослободской улице и выявила безбилетного пассажира, тот в свою очередь попытался сбежать, сотрудница начала его останавливать.
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"В это время находившийся на остановке мужчина забежал в автобус и, грубо нарушая общественный порядок, ударил по затылку женщину-контролера. Затем он нанес несколько ударов пассажиру, который пришел ей на помощь и пытался удержать безбилетника. После этого обоим мужчинам удалось скрыться", - написала Волк в свое канале на платформе "Макс".
В результате нападения женщина получила телесные повреждения.
Волк добавила, что полицейские задержали фигурантов в Оренбургской области при попытке покинуть Россию, ими оказались двое иностранцев в возрасте 20 и 23 лет.
"Следователем ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство). В настоящее время все материалы переданы в территориальное подразделение СК России для рассмотрения по существу и принятия процессуального решения", - заключила Волк.