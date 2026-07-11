В Москве двое иностранцев напали на контролера и пассажира в автобусе

Краткий пересказ от РИА ИИ В автобусе в центре Москвы двое иностранцев напали на контролера и пассажира, который пытался ей помочь.

Полицейские задержали фигурантов в Оренбургской области при попытке покинуть Россию, ими оказались двое иностранцев в возрасте 20 и 23 лет.

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двое иностранцев напали на контролера и пассажира, который пытался ей помочь, в автобусе в центре Двое иностранцев напали на контролера и пассажира, который пытался ей помочь, в автобусе в центре Москвы , их задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

По имеющимся данным, 28-летняя контролер проверяла оплату проезда в автобусе на Новослободской улице и выявила безбилетного пассажира, тот в свою очередь попытался сбежать, сотрудница начала его останавливать.

"В это время находившийся на остановке мужчина забежал в автобус и, грубо нарушая общественный порядок, ударил по затылку женщину-контролера. Затем он нанес несколько ударов пассажиру, который пришел ей на помощь и пытался удержать безбилетника. После этого обоим мужчинам удалось скрыться", - написала Волк в свое канале на платформе " Макс ".

В результате нападения женщина получила телесные повреждения.

Волк добавила, что полицейские задержали фигурантов в Оренбургской области при попытке покинуть Россию, ими оказались двое иностранцев в возрасте 20 и 23 лет.