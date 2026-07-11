Москвичей предупредили о грозе и граде в субботу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в субботу ожидается температура воздуха до плюс 26 градусов.
- Во второй половине дня прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни с грозой, в отдельных районах возможен град.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 26 градусов, ливень, гроза и град ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"В Москве и окрестностях сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни с грозой. В отдельных районах не исключен град", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что грозовая деятельность в столице прогнозируется после 14-15 часов.
"Днем в столице сегодня плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье - плюс 22 - плюс 27 градусов", - добавил он.
По словам Леуса, ветер ожидается юго-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы, добавил он.