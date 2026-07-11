Краткий пересказ от РИА ИИ
- 11 июля исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монако.
- Монако почти полностью свернуло двустороннее сотрудничество с Россией, присоединившись к антироссийской политике ЕС, заявили в посольстве.
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Монако почти полностью свернуло двустороннее сотрудничество с Россией, присоединившись к антироссийской политике ЕС, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Одиннадцатого июля исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и княжеством Монако.
В посольстве отметили, что эта дата заслуживает внимания, особенно учитывая конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, которое развивалось между странами до 2022 года.
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"К сожалению, с 2022 года княжество, не являясь государством-членом ЕС, присоединилось к антироссийской политике Евросоюза и фактически полностью свернуло двустороннее взаимодействие", - констатировали в диппредставительстве.