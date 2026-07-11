ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Монако почти полностью свернуло двустороннее сотрудничество с Россией, присоединившись к антироссийской политике ЕС, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.

В посольстве отметили, что эта дата заслуживает внимания, особенно учитывая конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, которое развивалось между странами до 2022 года.