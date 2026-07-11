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Посольство России во Франции оценило сотрудничество с Монако - РИА Новости, 11.07.2026
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09:51 11.07.2026
Посольство России во Франции оценило сотрудничество с Монако

Посольство в Париже: Монако почти полностью свернуло сотрудничество с Россией

CC BY 2.0 / Fred Romero / Porte Dauphine | Square Claude DebussyПлощадь Клода Дебюсси и посольство России в Париже
Площадь Клода Дебюсси и посольство России в Париже - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
CC BY 2.0 / Fred Romero / Porte Dauphine | Square Claude Debussy
Площадь Клода Дебюсси и посольство России в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 11 июля исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Монако.
  • Монако почти полностью свернуло двустороннее сотрудничество с Россией, присоединившись к антироссийской политике ЕС, заявили в посольстве.
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Монако почти полностью свернуло двустороннее сотрудничество с Россией, присоединившись к антироссийской политике ЕС, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Одиннадцатого июля исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и княжеством Монако.
В посольстве отметили, что эта дата заслуживает внимания, особенно учитывая конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, которое развивалось между странами до 2022 года.
«
"К сожалению, с 2022 года княжество, не являясь государством-членом ЕС, присоединилось к антироссийской политике Евросоюза и фактически полностью свернуло двустороннее взаимодействие", - констатировали в диппредставительстве.
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