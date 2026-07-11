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Посольство России во Франции прокомментировало теракт в Монако - РИА Новости, 11.07.2026
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03:37 11.07.2026
Посольство России во Франции прокомментировало теракт в Монако

Посольство России: жители Монако убедились в террористической сущности Киева

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российском посольстве в Париже заявили, что следы теракта в Монако ведут на Украину, и это подтверждает террористическую сущность киевского режима.
  • Что касается властей стран ЕС, то, к сожалению, как отметили в посольстве, они предпочитают закрывать глаза на неудобную для них правду, когда речь идет о преступлениях спонсируемого ими Киева.
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Жители Монако и Франции после покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве смогли убедиться в террористической сущности киевского режима, заявили РИА Новости в российском посольстве в Париже.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Figaro отмечала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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"Это первый подобный теракт в истории княжества. Причем, как выясняется, его следы ведут на Украину. Жители Монако и Франции, где этот взрыв также вызвал огромный резонанс, смогли убедиться в террористической сущности киевского режима", - заявили в дипмиссии.
Что касается властей стран ЕС, то, к сожалению, как отметили в посольстве, они предпочитают закрывать глаза на неудобную для них правду, когда речь идет о преступлениях спонсируемого ими Киева.
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В миреМонакоФранцияПарижВадим ЕрмолаевСлужба безопасности УкраиныЕвросоюзТеракт в МонакоРоссия
 
 
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