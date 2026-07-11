Кандидат в премьеры Молдавии признал идею радикальных реформ неудачной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василе Тофан признал неудачной свою прежнюю идею провести в Молдавии реформы по образцу радикальных экономических преобразований в Аргентине.
- Президент Молдавии Майя Санду выдвинула Василе Тофана кандидатом в премьер-министры от правящей партии "Действие и солидарность".
- Тофан назвал главным вызовом для нового правительства поиск баланса между назревшими кадровыми изменениями и сохранением курса на евроинтеграцию.
КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Василе Тофан признал неудачной свою прежнюю идею провести в республике реформы, ориентируясь на радикальные экономические преобразования в Аргентине, по его мнению, ситуация в молдавской экономике не требует столь экстремальных мер.
"Признаю, что параллель с Аргентиной была не самой удачной. Молдавия, к счастью, не находится в столь глубоком кризисе, который требовал бы шоковой терапии. Наша задача - не разрушать, а перезапустить национальную экономику", - сказал Тофан на брифинге в Кишиневе.
Ранее он активно приводил в пример жесткие структурные преобразования в латиноамериканской стране, заявляя, что будущий премьер-министр Молдавии обязан внедрить аналогичный пакет реформ. В частности, политик опубликовал в СМИ и социальных сетях статью, в которой призывал к радикальному сокращению госаппарата, ликвидации районных администраций, ограничению зарплат чиновников и масштабной приватизации госсобственности по "аргентинскому сценарию".
Статья вызвала широкий резонанс в молдавском обществе. Ее раскритиковал близкий к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) экс-премьер республики Ион Стурза. После его выступления Тофан заявил, что согласен с критикой.
В субботу президент Молдавии Майя Санду своим указом официально выдвинула Тофана кандидатом в премьер-министры от ПДС.
По словам кандидата в премьеры, его кабмин сосредоточится на возвращении "оптимизма предпринимателям" и точечной поддержке бизнеса на местах - от крестьянских хозяйств до IT-сектора. Главным же вызовом для нового правительства станет поиск баланса между назревшими кадровыми изменениями и сохранением курса на евроинтеграцию, считает он.
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"У нас очень амбициозные сроки, буквально до конца августа, чтобы продемонстрировать результаты в нашем процессе европейской интеграции... Поэтому главная задача, которая будет стоять предо мной, — найти баланс между необходимыми быстрыми изменениями и преемственностью, которая гарантирует, что нас не сбросит с пути интеграции", - добавил Тофан.
При этом он подчеркнул, что пока подбирает кандидатов в министры.
"Да, я намерен привлечь в том числе новых людей в структуру власти в широком смысле, думаю, вы увидите новые лица в составе расширенной правительственной команды", - сообщил кандидат в премьер-министры Молдавии.
Согласно законодательству, кандидат в премьеры должен будет в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Он будет утвержден в должности, если получит поддержку как минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Санду объявила о консультациях с парламентскими фракциями по кандидатуре нового премьера, однако оппозиция бойкотировала эти переговоры.