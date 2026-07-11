Минобороны: удары подтвердили возможность поражать любые цели на Украине

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одесской области подтвердили возможности ВС РФ поражать любые цели по всей Украине, сообщило Минобороны России.