Минобороны: удары подтвердили возможность поражать любые цели на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве.
- Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения.
- Минобороны России сообщило, что удары подтвердили возможности ВС РФ поражать любые цели на всей территории Украины.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одесской области подтвердили возможности ВС РФ поражать любые цели по всей Украине, сообщило Минобороны России.
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"Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных сил РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины", - говорится в сводке российского ведомства.
В ночь на субботу ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве. Объекты были задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.
Также российские военные поразили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18