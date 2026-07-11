В Минобороны рассказали об освобождении Бачевска в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бачевск.
- Освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск "Север" на сумском направлении.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Освобождение Бачевска в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций Вооруженных Сил России на сумском направлении, сообщило Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Бачевск в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Бачевск в Сумской области
Ранее в субботу российское военное ведомство сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бачевск.
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"Освобождение села Бачевск способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья и укреплению позиций группировки войск "Север" на сумском направлении.", - говорится в сообщении.
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