ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 70 военных, боевую бронемашину и 22 автомобиля в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехова, Преображенки Запорожской области и Херсона.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных, боевую бронемашину и 22 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Уничтожено до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и города Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18