ВС России ударом "Герани" уничтожили железнодорожный локомотив ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России ударом БПЛА «Герань» уничтожили локомотив в Сосновске Черниговской области.
- Минобороны РФ опубликовало кадры удара по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударом "Герани" уничтожили в тылу противника локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство опубликовало кадры удара БПЛА "Герань-2 Сикер" по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника. В результате удара ВС РФ уничтожен железнодорожный локомотив в Сосновске Черниговской области.
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22 июня 2022, 17:18