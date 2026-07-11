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Десять человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 11.07.2026
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09:51 11.07.2026 (обновлено: 09:55 11.07.2026)
Десять человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане

Минздрав: 10 человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане

© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануПоследствия ДТП с автобусом в Татарстане
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Татарстану
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане произошло ДТП с междугородним автобусом, который перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат.
  • Девять человек находятся в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.
  • По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ и 264 УК РФ.
КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Девять человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Ранее ГУ МЧС России по Татарстану сообщило, что в ночь на субботу междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Названа компания-владелец перевернувшегося в Татарстане автобуса
09:05
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
"В Альметьевской районной многопрофильной больнице сейчас находятся шесть человек. По оценкам врачей, четверо - с травмами средней и легкой степени тяжести, двое - тяжелые. В Лениногорскую ЦРБ госпитализированы три человека", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшим, по его словам, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Источник: водитель автобуса, перевернувшегося в Татарстане, мог уснуть
08:18
 
ПроисшествияСамараРоссияНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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