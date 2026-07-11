Последствия ДТП с автобусом в Татарстане

Последствия ДТП с автобусом в Татарстане

Десять человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане

Краткий пересказ от РИА ИИ В Татарстане произошло ДТП с междугородним автобусом, который перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат.

Девять человек находятся в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ и 264 УК РФ.

КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Девять человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.

Ранее ГУ МЧС России по Татарстану сообщило, что в ночь на субботу междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино - Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

"В Альметьевской районной многопрофильной больнице сейчас находятся шесть человек. По оценкам врачей, четверо - с травмами средней и легкой степени тяжести, двое - тяжелые. В Лениногорскую ЦРБ госпитализированы три человека", - сказал собеседник агентства.