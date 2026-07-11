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Минэнерго контролирует восстановление энергоснабжения Новгородской области - РИА Новости, 11.07.2026
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23:18 11.07.2026
Минэнерго контролирует восстановление энергоснабжения Новгородской области

Минэнерго держит на контроле восстановление энергоснабжения Новгородской области

© Пресс-центр ОАО «МОЭСК»ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Пресс-центр ОАО «МОЭСК»
ЛЭП. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества после сильного ливня и шквалистого ветра.
  • Минэнерго РФ держит на контроле восстановление энергоснабжения, нарушенного из-за непогоды.
  • К аварийно-восстановительным работам привлечено 25 бригад в составе 87 человек и 28 единиц спецтехники.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минэнерго РФ держит на контроле восстановление нарушенного сильным ливнем и шквалистым ветром энергоснабжения потребителей в Новгородской области, сообщило министерство.
Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества после непогоды, авария устраняется, сообщил ранее в субботу губернатор региона Александр Дронов. Он уточнил, что из-за непогоды в Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии. Под них попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский.
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"Министерство энергетики Российской Федерации держит на контроле ход проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Привлечено 25 бригад в составе 87 человек и 28 единиц спецтехники.
Мероприятия по устранению последствий стихии будут продолжаться до полного подключения всех потребителей, подчеркивает Минэнерго.
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