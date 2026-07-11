Минэнерго контролирует восстановление энергоснабжения Новгородской области

"Министерство энергетики Российской Федерации держит на контроле ход проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. Привлечено 25 бригад в составе 87 человек и 28 единиц спецтехники.