МИД прокомментировал высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские высказывания председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, сделанные в Белграде, не получили должной реакции со стороны Сербии.
- Она назвал заявления ложью, построенной по примитивным лекалам киевского агитпропа.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия сожалеет, что антироссийские высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде, не получили должной реакции со стороны Сербии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
7–8 июля в Белграде прошла первая конференция председателей парламентов стран - кандидатов на вступление в Евросоюз, участие в которой принял председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
"К сожалению, вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к Владимиру Зеленскому деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова также заявила, что Стефанчук использовал площадку для продвижения "русофобской пропаганды", обвинял Россию в "комплексной агрессии", "порабощении восточноевропейцев" и противодействии их "европейской мечте", а также критиковал отношения Белграда с Москвой, заявляя, что Сербии не следует оглядываться на Россию "с позиции младшего брата". В МИД РФ назвали эти заявления ложью, построенной "по примитивным лекалам киевского агитпропа".