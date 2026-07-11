МИД прокомментировал высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде

Захарова также заявила, что Стефанчук использовал площадку для продвижения "русофобской пропаганды", обвинял Россию в "комплексной агрессии", "порабощении восточноевропейцев" и противодействии их "европейской мечте", а также критиковал отношения Белграда с Москвой, заявляя, что Сербии не следует оглядываться на Россию "с позиции младшего брата". В МИД РФ назвали эти заявления ложью, построенной "по примитивным лекалам киевского агитпропа".