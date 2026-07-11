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МИД прокомментировал высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде - РИА Новости, 11.07.2026
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14:30 11.07.2026 (обновлено: 19:13 11.07.2026)
МИД прокомментировал высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде

Захарова выразила сожаление из-за реакции Сербии на русофобские слова Стефанчука

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские высказывания председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, сделанные в Белграде, не получили должной реакции со стороны Сербии.
  • Она назвал заявления ложью, построенной по примитивным лекалам киевского агитпропа.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия сожалеет, что антироссийские высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде, не получили должной реакции со стороны Сербии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
7–8 июля в Белграде прошла первая конференция председателей парламентов стран - кандидатов на вступление в Евросоюз, участие в которой принял председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
"К сожалению, вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к Владимиру Зеленскому деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова также заявила, что Стефанчук использовал площадку для продвижения "русофобской пропаганды", обвинял Россию в "комплексной агрессии", "порабощении восточноевропейцев" и противодействии их "европейской мечте", а также критиковал отношения Белграда с Москвой, заявляя, что Сербии не следует оглядываться на Россию "с позиции младшего брата". В МИД РФ назвали эти заявления ложью, построенной "по примитивным лекалам киевского агитпропа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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