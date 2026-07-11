Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкое издание NachDenkSeiten ставит под сомнение способность канцлера ФРГ Фридриха Мерца руководить страной из-за его рассуждений о возможности военной победы над Россией.
- Автор публикации считает, что государственный лидер, который полагает, что войну можно выиграть, непригоден для своего поста.
- Использование Мерцем понятий «победить» и «выиграть» в отношении конфликта с Россией демонстрирует несостоятельность проводимого Берлином курса.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Рассуждения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности военной победы над Россией ставят под сомнение его способность руководить страной, пишет немецкое издание NachDenkSeiten.
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"Очевидно, федеральный канцлер не понял одну фундаментальную истину. <…> Если государственный лидер, несущий ответственность за 84 миллиона граждан, считает, что войну можно выиграть, то для своей страны он катастрофически непригоден на своем посту. Тому, кто, будучи политиком, никогда не глотал грязь в окопах, кто никогда на собственной шкуре не испытывал ужас — неописуемый ужас — на полях сражений, наверное, легко рассуждать", — отмечается в публикации.
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"Приукрашивание при выборе слов выдает всю бездну политики", — добавляет он.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об уверенности в достижении целей СВО.
Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после прямого вмешательства Европы и США специальная военная операция превратилась в масштабное противостояние с Западом. По его словам, недружественные силы по-прежнему привержены цели сокрушить Москву.