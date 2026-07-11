Эксперт дала прогноз по урожаю меда в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина сообщила, что погода этим летом благоприятная для пчел, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону.

Благоприятные условия для медосбора — теплые безветренные дни с умеренной влажностью, когда солнце чередуется с короткими дождями и грозами.

Критичными факторами для урожая меда остаются длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.

"Пока погода держится в диапазоне мягкого, теплого лета без климатических крайностей. Мы рассчитываем на урожай меда в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону" - сказала она.

Баранкина отметила, что жара сама по себе пчелам не страшна. До 35-40 градусов они продолжают спокойно и активно работать. Когда жаркие дни чередуются с короткими дождями, растения лучше выделяют нектар, и пасека получает свой пиковый взяток.

"Это лето для пчел в целом нормальное, благоприятное для медосбора. Теплые безветренные дни с умеренной влажностью, солнце чередуется с короткими дождями и грозами, чаще ночью или ранним утром", - добавила эксперт.

При этом критичными факторами, по ее словам, остаются длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.

Баранкина подчеркнула, что запас меда на рынке в первую очередь зависит от того, как пчелы перезимовали и развились весной, а также от погоды в период цветения основных медоносов.