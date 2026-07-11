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Эксперт дала прогноз по урожаю меда в России - РИА Новости, 11.07.2026
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07:41 11.07.2026
Эксперт дала прогноз по урожаю меда в России

Баранкина: благоприятная погода позволяет рассчитывать на хороший урожай меда

© Depositphotos.com / moonflashПчела
Пчела - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Depositphotos.com / moonflash
Пчела. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина сообщила, что погода этим летом благоприятная для пчел, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону.
  • Благоприятные условия для медосбора — теплые безветренные дни с умеренной влажностью, когда солнце чередуется с короткими дождями и грозами.
  • Критичными факторами для урожая меда остаются длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Погода этим летом для пчел благоприятная, что позволяет рассчитывать на урожай меда в России в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону, рассказала РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.
"Пока погода держится в диапазоне мягкого, теплого лета без климатических крайностей. Мы рассчитываем на урожай меда в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону" - сказала она.
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Баранкина отметила, что жара сама по себе пчелам не страшна. До 35-40 градусов они продолжают спокойно и активно работать. Когда жаркие дни чередуются с короткими дождями, растения лучше выделяют нектар, и пасека получает свой пиковый взяток.
"Это лето для пчел в целом нормальное, благоприятное для медосбора. Теплые безветренные дни с умеренной влажностью, солнце чередуется с короткими дождями и грозами, чаще ночью или ранним утром", - добавила эксперт.
При этом критичными факторами, по ее словам, остаются длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.
Баранкина подчеркнула, что запас меда на рынке в первую очередь зависит от того, как пчелы перезимовали и развились весной, а также от погоды в период цветения основных медоносов.
"Если к этому добавить грамотную работу пчеловода по своевременному расширению гнезда, предотвращению роения, правильному отбору зрелого меда из запечатанных сот, то покупатели в нашем лице получат качественный продукт, даже если сезон оказался не рекордным", - подытожила она.
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