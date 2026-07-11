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Умер британский ведущий Дермот Марнаган - РИА Новости, 11.07.2026
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15:19 11.07.2026
Умер британский ведущий Дермот Марнаган

Британский ведущий Дермот Марнаган умер в возрасте 68 лет

CC BY 2.0 / Ross G Strachan / Dermot MurnaghanБританский телеведущий Дермот Марнаган
Британский телеведущий Дермот Марнаган - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
CC BY 2.0 / Ross G Strachan / Dermot Murnaghan
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дермот Марнаган умер в возрасте 68 лет.
  • В 2024 году у Марнагана диагностировали рак простаты.
ЛОНДОН, 11 июл - РИА Новости. Один из самых известных британских ведущих новостей Дермот Марнаган умер в возрасте 68 лет, сообщила его семья.
"Он мирно скончался в окружении своей семьи", - говорится в заявлении семьи, которое приводит телеканал Sky News.
В 2024 году у Марнагана диагностировали рак простаты.
Мурнаган был ведущим Sky News в течение 15 лет до 2023 года, став одним из "лиц" телеканала. До этого он вел выпуски новостей на телеканалах Channel 4, ITV и Би-би-си. Он обладал одним из самых узнаваемых голосов в стране, который характеризовался спокойным стилем подачи.
 
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