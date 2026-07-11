Маркировка товаров для дома может стать обязательной в России

Краткий пересказ от РИА ИИ В России идет эксперимент по маркировке товаров для дома и ряда промышленных товаров, которая может стать обязательными.

С 1 июля в России расширилась маркировка на перечень сладостей: теперь датаматрикс можно найти на шоколаде, конфетах, жевательной резинке и карамели.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Маркировка товаров для дома и ряда промышленных товаров может стать обязательной в России, на текущий момент идет эксперимент, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.

« "Идут эксперименты по товарам для дома, по целому ряду промышленных товаров. Высока вероятность, что со временем они перейдут в обязательную маркировку", - сообщил он.

Дубин поделился, что бизнес просит и маркировку готовой еды – например, выпечки или роллов в лаваше из вендинговых автоматов. "Но сначала необходимо решить базовую задачу – определить, что такое готовая еда. Невозможно маркировать то, чего юридически нет", - пояснил Дубин.