Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил о возможных фатальных последствиях для главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* после разгоревшихся протестов во Львове из-за действий ТЦК.
- По словам Риттера, Буданова может ожидать судьба итальянского диктатора Бенито Муссолини.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Разгоревшиеся протесты против принудительной мобилизации на Украине могут обернуться фатальными последствиями для главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, сообщил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
"Подожди, они еще до тебя доберутся. Вспомни, что было с Муссолини. <…> Это будет не из приятных зрелищ. Впрочем, как и всегда в таких случаях", — отметил он.
На этой неделе издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину.
В четверг стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".
После этого глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* обвинил протестующих в дестабилизации обстановки на Украине и выразил надежду на ответные действия со стороны силовиков.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.