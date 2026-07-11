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В США сделали предупреждение Буданову* после событий во Львове - РИА Новости, 11.07.2026
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04:31 11.07.2026 (обновлено: 07:39 11.07.2026)
В США сделали предупреждение Буданову* после событий во Львове

Аналитик Риттер спрогнозировал последствия для Буданова от протестов во Львове

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил о возможных фатальных последствиях для главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* после разгоревшихся протестов во Львове из-за действий ТЦК.
  • По словам Риттера, Буданова может ожидать судьба итальянского диктатора Бенито Муссолини.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Разгоревшиеся протесты против принудительной мобилизации на Украине могут обернуться фатальными последствиями для главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, сообщил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
"Подожди, они еще до тебя доберутся. Вспомни, что было с Муссолини. <…> Это будет не из приятных зрелищ. Впрочем, как и всегда в таких случаях", — отметил он.
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На этой неделе издание "Страна.ua" сообщило, что во Львове произошла масштабная стычка между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее оно уточнило, что зачинщиком конфликта оказался представитель ТЦК и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с "коллегами" ударил мужчину.
В четверг стало известно, что участников протеста заставили публично извиняться и кричать "Слава ТЦК".
После этого глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* обвинил протестующих в дестабилизации обстановки на Украине и выразил надежду на ответные действия со стороны силовиков.
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