Лукашенко уверен, что на "Купалье" скоро приедет много украинцев

«

"Как видите, и четыре тысячи километров и даже больше — это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. И я хочу, уважаемые россияне, приветствовать вас здесь, на этом нашем празднике. Спасибо, что приехали", — подчеркнул глава республики.