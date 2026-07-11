Лукашенко уверен, что на "Купалье" скоро приедет много украинцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко выразил убежденность, что на праздник "Купалье" в Белоруссию скоро приедет много украинцев.
- Он отметил участие россиян в празднике.
- Лукашенко выразил уверенность, что каждый гость увезет из Александрии прекрасные впечатления.
МИНСК, 11 июл — РИА Новости. На празднике "Купалье" в Белоруссии ожидается большое число украинцев, заявил президент Александр Лукашенко на концерте "Александрия — любовь с первого взгляда".
"И я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше. И я убежден, уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник", — сказал он на трансляции телеканала "Беларусь 1".
Лукашенко сделал обращение к россиянам. По его словам, в этом году на праздник впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской, Кемеровской областей и Сибири.
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"Как видите, и четыре тысячи километров и даже больше — это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. И я хочу, уважаемые россияне, приветствовать вас здесь, на этом нашем празднике. Спасибо, что приехали", — подчеркнул глава республики.
Кроме того, президент пожелал гостям праздника получить прекрасные впечатления.
Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") проходит в агрогородке Александрия в Могилевской области. В этом году в нем участвуют делегации мастеров декоративно-прикладного искусства из почти 30 регионов России.
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